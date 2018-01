PREGUNTAS ABUNDANTES SOBRE LESIONES FRÍAS A LAS PLANTAS

El comienzo de las condiciones climáticas frías en las

últimas semanas parecía haber sido más estresante para

las personas que para las plantas de jardinería.

A pesar de la posibilidad de una congelación severa

ocasional, los jardineros locales (yo incluido) todavía se

aferran al uso de plantas tropicales sensibles al frío en el

paisaje. Utilizo plátanos y otros productos tropicales en

mi paisaje y no planeo renunciar a ellos tampoco. Muchas

plantas tropicales crecen bien y proporcionan color

y textura de bienvenida a los paisajes en el intenso calor

de nuestra temporada de cultivo de verano.

Sorprendentemente, muchas plantas tropicales son

más tolerantes al frío de lo que generalmente les damos

crédito y tolerarán heladas ligeras donde las temperaturas

descienden brevemente por debajo del punto de congelación.

Pero corres un riesgo cuando los dejas afuera

o no los cubres en las noches cuando incluso se congela

la luz.

Muchos trópicos pueden sobrevivir a una congelación

fuerte (temperaturas de alrededor de 20 años y temperaturas

bajo cero que duran la mayor parte de la noche)

al regresar de su tronco inferior, corona, raíces u otras

partes subterráneas como tubérculos, bulbos o rizomas.

La siguiente es una muestra de las preguntas más recientes

formuladas por los jardineros de la zona sobre el

impacto de las condiciones climáticas frías en las plantas

de jardín y paisajes sensibles al frío.

P: Tengo varias plantas de hibisco creciendo en contenedores.

¿Cuán susceptibles son sus raíces a la lesión

por frío?

R: Los hibiscos son plantas tropicales y no toleran largos

períodos de clima muy frío. Si bien la porción aérea

del hibisco puede sufrir lesiones por frío, la mayoría de

los tipos son resistentes a las raíces en nuestra área de

cultivo y se puede esperar un nuevo crecimiento a partir

de raíces y tallos más bajos a medida que se acerca la

temporada de primavera.

Sin embargo, las raíces de las plantas en recipientes

pequeños sin duda pueden sufrir lesiones por el clima

frío, mientras que, en las mismas condiciones de temperatura,

las raíces de las plantas que crecen en el suelo

escapará a la lesión por frío. Las raíces de las plantas

en contenedores expuestos pueden resultar lesionadas

por las bajas temperaturas y no mostrar daños aparentes

hasta que las plantas estén estresadas a temperaturas

más altas después del inicio del crecimiento.

P: Vivo en Kemah cerca de la Bahía de Galveston y

tengo dos pinos de la Isla Norfolk creciendo en mi paisaje.

¿Qué tan tolerantes son los pinos de Norfolk Island?

R: La llamativa simetría piramidal y el follaje de color

verde oscuro de los pinos de Norfolk Island, que han crecido

en paisajes locales, se han ganado el cariño de los

jardineros locales, ya que los pinos de Norfolk Island sobrevivieron

a todo lo que el huracán Ike tuvo que repartir

(es decir, inundaciones de agua salada y viento). Este

árbol paisajístico desempeñó el papel de ese conejito

rosado en los comerciales de televisión, ya que le tomó

lamer a Ike y siguió corriendo. ¡Casi parece que los pinos

de Norfolk Island se fortalecieron con la prueba! Las temperaturas

muy bajas (30 ° – 32 ° F) durante varias horas

pueden hacer que las puntas de crecimiento se mueran

y caigan. Las temperaturas inferiores a 25 ° F. pueden

causar daños severos por congelación. Como suele ser

el caso de las lesiones por congelación sufridas por los

árboles y arbustos del paisaje, la magnitud del daño infligido

por lo general no se conoce hasta que la temporada

de crecimiento de la primavera está en marcha.

P: ¿Eliminarán las temperaturas frías de enero las hormigas

de fuego?

R: Sospecho que pocas personas están preocupadas

por lo bien que les va a los insectos cuando llega un momento

de frío, especialmente hormigas bravas. Creo en

mantener viva la esperanza, pero cuando se trata de hormigas

bravas, la respuesta corta es “¡NO!”. Las hormigas

de fuego están bien establecidas en Texas e incluso han

invadido el nivel inferior de los condados de Oklahoma,

donde los inviernos son relativamente fríos. Si bien las

condiciones climáticas inusualmente frías para esta época

del año pueden reducir la supervivencia de colonia de

pequeñas colonias de hormigas recién establecidas, la

mayoría de las colonias de hormigas bravas sobrevivirán

a nuestras condiciones climáticas frías. NOTA: si es posible,

imprima como un recuadro sombreado.

¡Gracias! De un vistazo

QUÉ: Injerto de cuña. . . Demostraciones prácticas

CUANDO: 9:00 – 10:00 a.m. el jueves 18 de enero

DÓNDE: Discovery Garden en Carbide Park (4102 Main,

La Marque)

QUÉ: Jardín de vegetales de primavera exitoso CUÁNDO:

9:00 – 11:30 a.m. el sábado 20 de enero

DÓNDE: Oficina de extensión AgriLife del condado de

Galveston ubicada en Carbide Park (4102-B Main St.in

La Marque). Se requiere preinscripción (correo electrónico

galvcountymgs@gmail.com o teléfono 281-309-5065).

QUÉ: Árboles pequeños para pequeñas yardas CUANDO:

1:00 – 3:00 p.m. el sábado 20 de enero

DÓNDE: Oficina de extensión AgriLife del condado de

Galveston ubicada en Carbide Park (4102-B Main St.in

La Marque). Se requiere preinscripción (correo electrónico

galvcountymgs@gmail.com o teléfono 281-309-5065).