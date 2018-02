MISIÓN DE VOTO LATINO

Voto Latino es una organización pionera de medios

cívicos que busca transformar a los Estados Unidos al

reconocer el liderazgo innato de los latinos. A través de

campañas digitales innovadoras, cultura pop y voces de

base, ofrecemos programas culturalmente relevantes

que involucran, educan y capacitan a los latinos para ser

agentes de cambio. Juntos, buscamos construir una democracia

más fuerte e inclusiva. Rosario Dawson Cofundadora y Presidenta

En 2004 Voto Latino fue simplemente una idea basada en el estado

de nuestra comunidad tal como era, pero también como

podría ser. Imaginé llegar a otras personas como yo aprovechando la última

tecnología, medios de comunicación, redes sociales

y artistas de alto perfil para involucrarlos en el proceso

cívico. Mucha gente pensó que estábamos locos. Las redes

sociales y los mensajes de texto se encontraban en

las primeras etapas, nadie hablaba del voto latino, menos

aún de los Millennials, y nos acercábamos a nuestra

audiencia en inglés. Pero tiramos los dados y, con la

ayuda de miles de voluntarios, socios y seguidores, los

latinos estadounidenses escucharon el llamado. Hemos

logrado mucho porque has aparecido. Pero apenas terminamos.

Entonces, si aún no se ha unido a la familia de

Voto Latino, hoy es el día. Síganos en las redes sociales

y suscríbase a nuestro boletín electrónico aquí para obtener

actualizaciones sobre cómo participar. Porque la

simple verdad es que sin ti no hay Voto Latino. Adelante,

Rosario Dawson Co-Fundadora y Presidenta María Teresa

Kumar Presidente y CEO Es difícil imaginar una

América sin latinos. En Voto Latino, somos fundamentalmente

conscientes de que usted, nuestra

comunidad, son los nuevos constructores y fabricantes

en este país. Pero para hacer todo lo que puede hacer,

tiene que haber algún nivel de acceso y oportunidad.

Esta es la razón por la que VL existe: para darte una hoja

de ruta sobre cómo convertirte en líderes, educadores,

empresarios y en cualquier otra cosa que consideres posible.

Es cierto, que al principio, nuestro trabajo principal

era el registro de votantes. Esto se debió en gran parte

a que era, y sigue siendo, una forma clave de mostrar

la fortaleza de nuestra comunidad. Pero desde nuestra

fundación por Rosario Dawson en 2004, hemos expandido

nuestros programas de compromiso cívico para

incluir el desarrollo de liderazgo y promoción de temas.

Juntos, hemos registrado más de un cuarto de millón de

votantes, hemos innovado el uso del registro de votantes

a través de mensajes de texto, hemos ayudado a nuestra

comunidad a contar en el Censo de EE. UU. Y hemos

cofundado el Día Nacional de Registro de Votantes. También

comenzamos la conferencia VL Power Summit para

reunir a los jóvenes con líderes clave, y hemos regalado

medio millón de dólares a jóvenes innovadores latinos.

Nuestro trabajo ha recibido numerosos premios, y si bien

los elogios son agradables, es el aumento de la voz de

los hispanos en Estados Unidos y la forma en que dará

forma al futuro de nuestro país lo que nos mantiene emocionados

e invertidos. La mejor parte, creo, es que recién

estamos comenzando. Los próximos diez años de trabajo

son aún más importantes para nuestro futuro compartido.

Te animo a que te unas a nosotros. No toma mucho,

pero requiere que aparezcas. Comience registrándose

en nuestro boletín informativo por correo electrónico aquí

para conocer formas en que puede participar. No para

nosotros, sino para ti y para los seres queridos que te han

traído hasta aquí. Adelante, María Teresa Kumar Presidente

y CEO