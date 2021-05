And the women’s long jump crown goes to… π™€π™¨π™¨π™šπ™£π™˜π™š 𝙏𝙝𝙀𝙒𝙖𝙨. The Dickinson High School jumped a personal record 21-6.25 (6.56m) to secure the win! She ranks second on OU’s all-time top-10 list!Β