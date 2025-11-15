In Our Prayers 

November 1
David Rodriquez
Sergo Martinez, Sr.
Joe Tannos
November 3
Otis Sims
November 4
Chere Wilpitz
Max Shannon
Norman Gregory
November 5
Barbara Bernard
Charlie Edleston, Jr.
Melissa Helton
November 6
Frank Chapman
Merlyn Spiers
November 8
Karen Corn
Reva Freeze-Vail
November 9
Columbus Wise, Jr.
November 10
JoAnn Powell
Juanell Gardenhire
Petra Garza
November11
Charity Webster
In loving memoriam is a free service offered by The Post to the Galveston County community
each Sunday and records the known passing of citizens up to the previous Thursday. Mourners
wishing to publish additional details of their loved one’s passing are invited to call 409-943-4265 or email: publisher@thepostnewspaper.net for details.