Giles Middle School pulled off a football sweep on Tuesday, with the seventh-grade team defeating Crosby Middle School 20-14 before the eighth-grade squad topped Crosby 31-6.
Giles Middle School pulled off a football sweep
14
Giles Middle School pulled off a football sweep on Tuesday, with the seventh-grade team defeating Crosby Middle School 20-14 before the eighth-grade squad topped Crosby 31-6.
Giles Middle School pulled off a football sweep on Tuesday, with the seventh-grade team defeating Crosby Middle School 20-14 before the eighth-grade squad topped Crosby 31-6.