Home NewsSportsVolleyballCongratulations to the following Santa Fe Lady Indians on earning 20-5A All-District Honors in volleyball this season!
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Congratulations to the following Santa Fe Lady Indians on earning 20-5A All-District Honors in volleyball this season!

by Brandon Williams
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Academic All-District 

Seniors

KAYLAH HIGGS, MACIE MARTIN, KINLY PETERS, GIANNA ROJAS

Juniors

JAYMASEN BUTLER, CAROLINE DOERRE, RAYLEE LAWSON, ZOEY QUIROZ, KENNEDY RISKE, MADDY UTTON

Sophomores

CHARLIE LOFTIN, KINLEY WENSKE, MALLORY WRIGHT

Freshman

SAMMI JACKSON

Setter of the Year 

• RAYLEE LAWSON

1st Team All-District 

CAROLINE DOERRE – Junior, ALEXIS DURANT – Senior, KINLY PETERS – Senior

2nd Team All-District 

CHARLIE LOFTIN – Sophomore, KENNEDY RISKE – Junior, GIANNA ROJAS – Senior

Honorable Mention 

JAYMASEN BUTLER – Junior, KAYLAH HIGGS – Senior, SAMMI JACKSON – Freshman

Brandon C. Williams, The Post Newspaper's editor, has been a presence in Galveston County for much of his 33 years in media. He began his career as a sportswriter for The La Marque Times in 1990 and became the paper's first-ever sports editor in 1991. After receiving a host of accolades from the Texas Press Association for his work, Brandon then attended Southwest Texas State, where he served as the sports editor of the school's paper, The University Star along with working with the SWT athletic department. Among his travels in journalism, Brandon served as Sports Editor of both The Texas City Sun and Galveston County Daily News. He was a copy editor/general assignments writer for the Houston Chronicle and covered the Houston Texans' first playoff season as a writer for CBSSports.com. He also worked at Fox Sports Net in satellite operations. Williams began writing with The Post Newspaper in August 2009 and became a contributor to the paper's sports section. He became more of a full-time presence in 2018 and moved to Associate Editor before being named Editor in October 2019. Born in Galveston, raised in Texas City and a graduate of La Marque High School, Brandon's heart has always belonged to Galveston County. Beyond his writing, Williams has also played the role of Santa Claus for the City of La Marque's annual Christmas Parade of Lights since 2017. "Life has led me throughout the country, but it has always led me back Home. I guess that's where God wants me to be." --Brandon C. Williams

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