Congratulations to the following Santa Fe Lady Indians on earning 20-5A All-District Honors in volleyball this season!

Academic All-District
Seniors
KAYLAH HIGGS, MACIE MARTIN, KINLY PETERS, GIANNA ROJAS
Juniors
JAYMASEN BUTLER, CAROLINE DOERRE, RAYLEE LAWSON, ZOEY QUIROZ, KENNEDY RISKE, MADDY UTTON
Sophomores
CHARLIE LOFTIN, KINLEY WENSKE, MALLORY WRIGHT
Freshman
SAMMI JACKSON
Setter of the Year
• RAYLEE LAWSON
1st Team All-District
CAROLINE DOERRE – Junior, ALEXIS DURANT – Senior, KINLY PETERS – Senior
2nd Team All-District
CHARLIE LOFTIN – Sophomore, KENNEDY RISKE – Junior, GIANNA ROJAS – Senior
Honorable Mention
JAYMASEN BUTLER – Junior, KAYLAH HIGGS – Senior, SAMMI JACKSON – Freshman