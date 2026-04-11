The Santa Fe Indians showed up and competed at a high level at the District 20-5A Meet.
The Santa Fe Indians showed up and competed at a high level at the District 20-5A Meet.

by Brandon Williams
BOYS RESULTS:

• Jackson Smith – 4th 110m Hurdles (15.00) & 3rd 300m Hurdles (39.34) also a PR in Long Jump (20’7 1/2”)

 QUALIFIED FOR AREA in BOTH Hurdles

• Aaron Tacquard –  District Champion Pole Vault (14’6”)

 AREA QUALIFIER

• Teegan Woitena – 3rd Pole Vault (13’0”)

 AREA QUALIFIER

• 4×400 Relay (Avin Bennett, Paul Rivera, Jackson Smith, Teegan Woitena) – 4th (3:27.27 PR)

 AREA QUALIFIERS

GIRLS RESULTS:

• Aniyah Lozano – 3rd 200m (26.73)

 AREA QUALIFIER

• Yvella Herrera – 9th 800m (2:39.01 PR)

• Aryanna McDonald – 6th Pole Vault (7’0”)

• 4×100 Relay (Aniyah Lozano, Elle Evans, Sailor Stewart, Makenna Castro) – 5th (50.71)

• 4×200 Relay (Aniyah Lozano, Elle Evans, Sailor Stewart, Makenna Castro) – 5th (1:47.61 PR)

Brandon C. Williams, The Post Newspaper's editor, has been a presence in Galveston County for much of his 33 years in media. He began his career as a sportswriter for The La Marque Times in 1990 and became the paper's first-ever sports editor in 1991. After receiving a host of accolades from the Texas Press Association for his work, Brandon then attended Southwest Texas State, where he served as the sports editor of the school's paper, The University Star along with working with the SWT athletic department. Among his travels in journalism, Brandon served as Sports Editor of both The Texas City Sun and Galveston County Daily News. He was a copy editor/general assignments writer for the Houston Chronicle and covered the Houston Texans' first playoff season as a writer for CBSSports.com. He also worked at Fox Sports Net in satellite operations. Williams began writing with The Post Newspaper in August 2009 and became a contributor to the paper's sports section. He became more of a full-time presence in 2018 and moved to Associate Editor before being named Editor in October 2019. Born in Galveston, raised in Texas City and a graduate of La Marque High School, Brandon's heart has always belonged to Galveston County. Beyond his writing, Williams has also played the role of Santa Claus for the City of La Marque's annual Christmas Parade of Lights since 2017. "Life has led me throughout the country, but it has always led me back Home. I guess that's where God wants me to be." --Brandon C. Williams

