The Santa Fe Indians showed up and competed at a high level at the District 20-5A Meet.

BOYS RESULTS:
• Jackson Smith – 4th 110m Hurdles (15.00) & 3rd 300m Hurdles (39.34) also a PR in Long Jump (20’7 1/2”)
QUALIFIED FOR AREA in BOTH Hurdles
• Aaron Tacquard – District Champion Pole Vault (14’6”)
AREA QUALIFIER
• Teegan Woitena – 3rd Pole Vault (13’0”)
AREA QUALIFIER
• 4×400 Relay (Avin Bennett, Paul Rivera, Jackson Smith, Teegan Woitena) – 4th (3:27.27 PR)
AREA QUALIFIERS
GIRLS RESULTS:
• Aniyah Lozano – 3rd 200m (26.73)
AREA QUALIFIER
• Yvella Herrera – 9th 800m (2:39.01 PR)
• Aryanna McDonald – 6th Pole Vault (7’0”)
• 4×100 Relay (Aniyah Lozano, Elle Evans, Sailor Stewart, Makenna Castro) – 5th (50.71)
• 4×200 Relay (Aniyah Lozano, Elle Evans, Sailor Stewart, Makenna Castro) – 5th (1:47.61 PR)