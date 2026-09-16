There was a Texas City High School reunion over the weekend when Coastal Carolina receiver Jaylen Johnson reconnected with his former Stings coach, current Heights assistant Brandon Robinson. Coastal Carolina defeated Fordham 45-7 in their home opener.
Jaylen Johnson reconnected with his former Stings coach, current Heights assistant Brandon Robinson
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There was a Texas City High School reunion over the weekend when Coastal Carolina receiver Jaylen Johnson reconnected with his former Stings coach, current Heights assistant Brandon Robinson. Coastal Carolina defeated Fordham 45-7 in their home opener.
There was a Texas City High School reunion over the weekend when Coastal Carolina receiver Jaylen Johnson reconnected with his former Stings coach, current Heights assistant Brandon Robinson. Coastal Carolina defeated Fordham 45-7 in their home opener.