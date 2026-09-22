Marquis Johnson caught one of four touchdown passes from Kamario Taylor in Mississippi State’s 41-34 win over South Carolina on Saturday. The Dickinson alum finished with three catches for 29 yards as the Bulldogs remained undefeated.
Marquis Johnson caught one of four touchdown passes from Kamario Taylor in Mississippi State’s 41-34 win
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Marquis Johnson caught one of four touchdown passes from Kamario Taylor in Mississippi State’s 41-34 win over South Carolina on Saturday. The Dickinson alum finished with three catches for 29 yards as the Bulldogs remained undefeated.
Marquis Johnson caught one of four touchdown passes from Kamario Taylor in Mississippi State’s 41-34 win over South Carolina on Saturday. The Dickinson alum finished with three catches for 29 yards as the Bulldogs remained undefeated.