FOOD BENEFIT AVAILABLE TO QUALIFYING FAMILIES

Pandemic Electronic Benefit Transfer (P-EBT) is a one-time food benefit for families who lost access to free or reduced-price meals due to school closures. Eligible P-EBT families will receive application instructions from schools in June. The P-EBT application will open the first week of June. P-EBT food benefits are for children who received SNAP food benefits for March 2020 and children who are certified for free or reduced-price school meals during the 2019-20 Texas school year. For more information, visit: hhs.texas.gov/PEBT and to apply go to: https://yourtexasbenefits.com/Learn/HomeLa Transferencia Electrónica de Beneficios por Pandemia (P-EBT, por sus siglas en inglés) es un beneficio de alimentos único para las familias que perdieron el acceso a comidas gratuitas o a precio reducido debido al cierre de las escuelas. A junio, las escuelas les enviarán instrucciones para realizar una solicitud a las familias elegibles para la P-EBT. La solicitud de la P-EBT estará disponible la primera semana de junio. Los beneficios de alimentos de la P-EBT son para los niños que recibieron beneficios de alimentos del Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para marzo de 2020 y para los niños que estén certificados para recibir comidas gratuitas o a precio reducido en Texas durante el año escolar 2019-20. Para obtener más información, visite: hhs.texas.gov/PEBTy para applicar ir a https://yourtexasbenefits.com/Learn/Home